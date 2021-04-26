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Taksim'de yapılan caminin halıları seriliyor

Taksim'de yapılan camide son aşamaya gelindi. Ramazan ayının son Cuma günü açılması planlanan caminin deve tüyü rengi halıları serilmeye başlandı.

DHA26 Nisan 2021 Pazartesi 11:58 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:59
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Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan caminin halıları seriliyor. Rulolar halinde camiye getirilen 3500 metrekare halı, cumartesi günü itibariyle serilmeye başlandı. 8 kişilik ekip, 3 vardiya halinde halıları seriyor. Üst katta serme işlemi biterken, alt kattaki serme işleminin de bugün tamamlanması bekleniyor. Yüzde 100 yün olan halılar, Manisa'da dokunduktan sonra İstanbul'a getirildi. Deve tüyü rengi halıları serme çalışmaları, DHA tarafından görüntülendi.

TEMELİ 2017'DE ATILDI

Taksim'deki cami 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin temeli 17 Şubat 2017'de atıldı.

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