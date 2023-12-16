İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler yoğunlaştı
Güncel

Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler yoğunlaştı

Taksim'de yılbaşı öncesi kafe, restoran ve eğlence mekanlarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

IHA16 Aralık 2023 Cumartesi 09:18 - Güncelleme:
Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler yoğunlaştı
ABONE OL

Yılbaşı öncesi polis ekipleri, Taksim ve Beyoğlu'nda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube, Narkotik Şube, Güven Timleri ve Yunus ekipleri tarafından kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı. Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken, alkollü mekanlarda satılan alkoller de testten geçirildi. O sırada içeride bulunan müşterilere Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetlemelerin yılbaşına kadar hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.