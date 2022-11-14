Taksim'deki patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesabından patlamada vefat eden isimleri paylaştı.

Yerlikaya, "İstiklal Caddesindeki patlamada; Arzu ÖZSOY ve kızı Yağmur UÇAR, Yusuf MEYDAN ve kızı Ecrin MEYDAN, Adem TOPKARA ve eşi Mukaddes Elif TOPKARA adlı vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"50 YARALIMIZ TABURCU EDİLMİŞ, 31 YARALIMIZIN TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTE"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 50 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu, 31 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.