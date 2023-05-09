İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5723
  • EURO
    21,4587
  • ALTIN
    1269.75
  • BIST100
    4548.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taksim'deki terör saldırısının sanıkları bugün hakim karşısına çıkacak
Güncel

Taksim'deki terör saldırısının sanıkları bugün hakim karşısına çıkacak

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombacı saldırgan Ahlam Albashır'in de bulunduğu sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9-10-11 Mayıs tarihlerinde görülecek duruşmalarda sanıkların savunma yapmaları bekleniyor.

IHA9 Mayıs 2023 Salı 09:48 - Güncelleme:
Taksim'deki terör saldırısının sanıkları bugün hakim karşısına çıkacak
ABONE OL

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 36 sanık için hazırlanan 154 sayfalık iddianamede şüpheli Ahlam Albashır'ın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Bugün Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek olan duruşmada, sanıkların hakim karşısına çıkarak savunma yapmaları bekleniyor. Öte yandan davaya ilişkin duruşma 11 Mayıs tarihine kadar görülecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.