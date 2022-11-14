Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin kimliği belli oldu! Emniyet: PKK/YPG bağlantısını itiraf etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamanın hemen ardından başlatılan çalışmalar sırasında, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden şüphelinin eşkalini tespit etti.

Daha sonra kaçış güzergahı belirlenen zanlı, gece saatlerinde Küçükçekmece'de saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin Suriye uyruklu A.A. (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden giriş yaptığı belirlendi.

Zanlının yakalandığı sırada kaydedilen görüntüler de Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde polis ekiplerinin belirlenen adrese baskın yaptığı, şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü anlar yer aldı.

TAKSİM BOMBACISININ İLK İFADESİ



Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi. Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISININ TALİMATI PKK/PYD/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KOBANİ'DEKİ MERKEZİNDEN VERİLDİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın, saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerasının incelendiği aktarılan açıklamada, şahsın taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendiği vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BEYOĞLU'NDAKİ TERÖR SALDIRISINDA KULLANILAN PATLAYICININ TNT OLDUĞU BELİRLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığınca, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

EGM'den yapılan açıklamada, İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili şunlar kaydedildi: Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir.

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırının örgütsel kodları deşifre edildi



Saldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için "müşteri" kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

TEKSTİL ATÖLYESİNDE 4 AY 'İŞÇİ' OLARAK ÇALIŞMIŞ



Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler'de bir eve gittiği, buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra Küçükçekmece'de başka bir adrese giriş yaptığı saptandı. Yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile 'karı-koca' kılığında geldikleri İstanbul'da, Suriye Kobani bölgesindeki PYD/YPG mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenler'de bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi. Burada 'uyuyan hücre' konumunda olan terörist, Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden aldıkları talimatla dün hususi bir otomobille Taksim'e gitti. Suriye'den birlikte Türkiye'ye geldikleri 'koca' kılığındaki B. adlı firari PKK/YPG üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albashir'e yaklaşık 1 kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesi'ne gönderdi. Burada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra 'müşteri' kılığında bindiği ticari taksiyle önce Esenler'de kendilerine yardım ve yataklık eden ve 4 aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi. Yaklaşık bir saat sonra evden bir miktar altın ve para alan terörist, Küçükçekmece'de bir eve saklandı. İlk olarak Edirne'ye, oradan da Yunanistan'a gitmek için fırsat kollayan Ahlam Albashir adlı Suriyeli terörist, gece saat 02.50'de güvenlik güçlerince Küçükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE İLLEGAL YOLLARDAN 'KARI-KOCA' KILIĞINDA 2 KİŞİ BERABER GELMİŞLER



Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için beraberindeki 'karı-koca' kılığındaki bir PKK/YPG mensubu ile birlikte kaçak yollarla giriş yaptıklarını itiraf etti. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashir ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistan'a kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı.

KAÇABİLSELERDİ YUNANİSTAN'DA İNFAZ EDİLEREK SALDIRININ TÜM BAĞLANTILARI KOPARILACAKTI



Saldırının örgütsel kodlarını deşifre eden emniyet ve istihbarat birimleri, eyleme ilişkin yürütülen soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Kanlı saldırıya dair soruşturma devam ederken, eylemi gerçekleştiren kadın terörist ile beraberindeki B. adlı erkek teröriste Suriye'deki PKK/YPG yönetiminden eylemden sonra Türkiye'yi terk etmeleri talimatı verildi. Kobani'de soyadı açıklanmayan H. adlı bir PKK/YPG sorumlusu tarafından verilen emirde, saldırıdan hemen sonra Edirne'den Yunanistan'a geçmeleri istendi. İstihbarat birimlerine göre teröristler ülkeyi terk edip kaçabilselerdi Yunanistan'da infaz edilerek saldırının tüm bağlantıları koparılacaktı.

EDİRNE'DEN YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN B. ADLI BİR PKK ÜYESİ ARANIYOR



Failin ifadeleri doğrultusunda Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan B. adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.