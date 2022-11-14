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Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalanma anı!

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ilk işlemlerinin ardından hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bombayı bırakan teröristin ise evinde yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalanma anı!
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Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını kıskıvrak yakaladı.

Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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