Taksim'e yürümek istediler: Çok sayıda gözaltı var

DHA 01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:56 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:33

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

ŞİŞLİ'DE TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPTAKİLER GÖZALTINA ALINDI



Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle pankart açıp slogan atarak yürüyen gruptaki 15 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup, pankart açıp slogan attı. Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürüyen gruba polis müdahale etti. Grup üyeleri gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BARİYERLERİ YIKARAK GALATASARAY MEYDANI'NA ULAŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

POLİSİN ara sokaklara koyduğu bariyerleri yıkarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba, polis Galatasaray Meydanı'nda müdahale etti.

Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı