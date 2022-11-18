İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Bombacı ve eşi görünümündeki Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçırmakla görevli 2 kardeşin fotoğrafları servis edildi.

İŞTE HER YERDE ARANAN BİLAL HASSAN'IN FOTOĞRAFI

Bombacı teröristin eşi rolündeki Bilal Hassan'ın de fotoğrafları servis edildi. Bilal Hassan, bombacı Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra Ammar Jarkas'ın yardımıyla yurt dışına kaçtı. Firari Hassan aranıyor.

Ahmed Jarkas bombacı terörist Ahlam Albahsır'ı Esenler'den Küçükçekmece'ye götürdükten sonra Yunanistan'a kaçıracaktı. Ancak beyaz otomobili kameraya yansıdıktan sonra polis kısa sürede gözaltına almıştı.

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE! BOMBALI ÇANTA İLE ALIŞVERİŞ

Taksim'deki terör saldırısının kilit isimlerinden biri daha gözaltına alındı Ammar Jarkas ise Bilal Hassan'ı Edirne'ye bırakıp firar etmesine yardımcı oldu. İki kardeş olaydan sonra gözaltına alındı. Tutuklanan kardeşlerin fotoğrafları servis edildi.

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen teröristin saldırıdan önce sırtında çantasıyla bir kozmetikçiye girdiği anları gösteren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

SAHTE EVLİLİK BELGESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye'den "karı-koca" kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühürlü belgenin asılsız olduğu anlaşıldı.