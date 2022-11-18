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Taksimi kana bulamıştı! Terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı. Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolunda faaliyet gösteren ve İstanbul Beyoğlu'ndaki saldırının kilit isimleri arasında gösterilen firari terörist Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan ve yurt dışına kaçmasını sağlayan Hüseyin Güneş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

18 Kasım 2022 Cuma 13:18 - Güncelleme:
Taksimi kana bulamıştı! Terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı
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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Bombacı ve eşi görünümündeki Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçırmakla görevli 2 kardeşin fotoğrafları servis edildi.

İŞTE HER YERDE ARANAN BİLAL HASSAN'IN FOTOĞRAFI

Bombacı teröristin eşi rolündeki Bilal Hassan'ın de fotoğrafları servis edildi. Bilal Hassan, bombacı Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra Ammar Jarkas'ın yardımıyla yurt dışına kaçtı. Firari Hassan aranıyor.

Ahmed Jarkas bombacı terörist Ahlam Albahsır'ı Esenler'den Küçükçekmece'ye götürdükten sonra Yunanistan'a kaçıracaktı. Ancak beyaz otomobili kameraya yansıdıktan sonra polis kısa sürede gözaltına almıştı.

Taksim'deki terör saldırısının kilit isimlerinden biri daha gözaltına alındı

Ammar Jarkas ise Bilal Hassan'ı Edirne'ye bırakıp firar etmesine yardımcı oldu. İki kardeş olaydan sonra gözaltına alındı. Tutuklanan kardeşlerin fotoğrafları servis edildi.

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE! BOMBALI ÇANTA İLE ALIŞVERİŞ

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen teröristin saldırıdan önce sırtında çantasıyla bir kozmetikçiye girdiği anları gösteren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

SAHTE EVLİLİK BELGESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye'den "karı-koca" kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühürlü belgenin asılsız olduğu anlaşıldı.

  • Taksim
  • Terörist Ahlam Albashir
  • Bilal Hassan

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