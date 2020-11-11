Taksinin çarptığı 75 yaşındaki kadın öldü

AA 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:05 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:05

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre B.D. yönetimindeki taksi, Barbaros Bulvarı Yıldız mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Pembe A'ya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yakın olan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor ve hemşireler ile 112 motorize ekipleri geldi.

Ekipler yaralı kadına uzun süre müdahale etti. Daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Pembe A, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.D ise ifadesi alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda trafik bir süre aksadı.