İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5917
  • EURO
    17,868
  • ALTIN
    988.399
  • BIST100
    2639.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taksinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Güncel

Taksinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren doğa sporları tutkunu jeofizik mühendisi Murat Albayrak'a arkasından gelen taksi çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Albayrak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan taksi şoförü de polis merkezine götürüldü.

DHA6 Haziran 2022 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaza dün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy D020 karayolu İstanbul Havalimanı ayrımında meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisikletliden birine yan yolda taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı. Bu sırada havalimanına giden ve hemşire ve doktor oldukları öğrenilen iki kişi yaralıya bir süre kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan taksi şoförü de polis merkezine götürüldü. İki çocuk babası Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jeofizik mühendisi olan Albayrak'ın doğa sporları ve bisiklet tutkunu olduğu öğrenildi. Albayrak'ın arkadaşıyla son konuşmalarının yer aldığı mesajlaşma görüntüleri de ortaya çıktı. Murat Albayrak için bugün öğle vakti Çatalca Ferhatpaşa Camiinde tören düzenleneceği, cenazenin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.