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Taksiyle gelip, yankesicilik yaptılar

Gaziantep'ten Adana'ya taksiyle gelerek Hatice Akın'ın (64) cep telefonu ve 450 lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan Suriyeli 2 şüpheli, tutuklandı.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi11:04 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:04

Olay, Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlanan Hatice Akın, muayene olmak için hastaneye geldi. Bu sırada şüphelilerden biri Akın'ın yanına gelerek 'Ben senin akrabanım seni uzun zamandın göremiyorum. Nasılsın? " dedi. Diğer şüpheli ise olay anında perdeleme yaparak yankesicilik anını gizledi. Şüpheliler, Akın'ın çantasındaki 450 lirasını ve cep telefonunu çaldı. Akın'ın tepkisi üzerine şüpheliler, 'Kusura bakma, seni birine benzettik' diyerek olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra parasının ve cep telefonunun olmadığını fark eden Akın, polisi aradı. İhbar üzerine hastaneye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin aynı suçtan çok sayıda sabıkaları bulunan Ahmed Kasım (48) ve Adnan Al Ali (40) olduklarını saptadı. Ayrıca yankesicilerin hastanede dolaşma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin ise, Gaziantep'ten kente taksiyle geldikleri anlaşıldı.

Ahmed Kasım ve Adnan Al Ali, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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