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Takvim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

31 Mart'taki yerel seçimler için geri sayıma geçilirken hazırlanan taslak takvime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime kadar Ege'den Güneydoğu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.

Sabah13 Şubat 2024 Salı 07:49 - Güncelleme:
Takvim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
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Bir taraftan devlet işlerini aksatmayan diğer yandan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırlanan taslak takvime göre il ziyaretlerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz çıkarması yapacak. Erdoğan, bu hafta Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılacak, il ziyaretleri ve mitingler yapacak. Erdoğan'ın seçime kadar 50 ili ziyaret etmesi öngörülüyor.

17 ŞUBAT'TA RİZE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Şubat'ta baba ocağı olan Rize'de hemşerileri ile bir araya gelecek. Erdoğan ilk mitingini Zonguldak'ta gerçekleştirdi. Şubat ayı ile birlikte saha ziyaretlerini sıklaştıran Erdoğan, 27 Ocak'tan bu yana, İzmir, Eskişehir, Bursa, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere 11 ili ziyaret etti. Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime kadar Ege'den Güneydoğu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.

GENÇLİK BULUŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takviminin son haftasını ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Her iki şehirde de ilçe ziyaretleri öngörülüyor. Kampanya sürecine önce haftada bir, sonlara doğru ise ikişer olmak üzere televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak. Erdoğan gençlik buluşmalarına da iştirak edecek. Bu kapsamda Eskişehir'de olduğu gibi bazı illerde yine gençlik buluşmaları planlanıyor.

DİPLOMASİ FORUMUNA KATILACAK

Erdoğan, hazırlanan yoğun program içerisinde bir yandan da uluslararası diplomatik temaslarını sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) bu sene katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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