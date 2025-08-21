İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9403
  • EURO
    47,7969
  • ALTIN
    4388.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Talep Fransa'dan geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme
Güncel

Talep Fransa'dan geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı. İki lider BM Zirvesi marjında New York'ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Talep Fransa'dan geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Vaşington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze'de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

İki lider BM Zirvesi marjında New York'ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Fransa ile iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.