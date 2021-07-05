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Güncel

Taliban saldırısından kaçan binden fazla Afgan askeri Tacikistan'a sığındı

Taliban saldırısından kaçan binden fazla Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirildi.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:06
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Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesine bağlı Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ın Bedahşan vilayetindeki Hohon, Şikay, Nusay, Mohimay, Şungon ve Sulton yerleşim alanlarına saldırı düzenleyerek bu bölgeleri ele geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Taliban'ın saldırılarından kaçan 1037'den fazla askerin ülke sınırlarının farklı noktalarından Tacikistan topraklarına geçtiği belirtildi.

Şu anda Tacikistan-Afganistan sınırındaki durumun Tacik sınır muhafızlarının kontrolü altında olduğu vurgulandı.

Geçen ay sonunda da Taliban'ın saldırılarından kaçan 134, önceki gün ise 300'den fazla Afgan askeri sınırı geçerek Tacikistan topraklarına sığınmıştı.

Tacikistan ile Afganistan arasındaki 1344 kilometre uzunluğundaki ortak sınırın 1135 kilometresini kontrol edilmesi güç olan dağ ırmakları belirliyor.

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