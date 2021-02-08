Talihsiz kadın büyük korku yaşadı! Vücuduna 18 dikiş atıldı

DHA 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:09

Olay, dün öğle saatlerinde merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Kızının kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil, evinin yakınında bir anda 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Önce Yeşil'in yanına yaklaşan köpekler, daha sonra ısırmaya başladı. Köpeklerin saldırısıyla yere düşen Yeşil, defalarca ayağa kalkmaya çalıştı ancak ayağa kalkamadı. Yeşil, çevredekilerin yardımıyla köpeklerden uzaklaştırıldı. 8 köpek Yeşil'in vücudunun çeşitli bölgelerini ısırırken, vatandaşlar tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası hastanede tedavisi tamamlanan Yeşil, evinde kontrol altına alındı.

Yürümekte zorluk çeken 3 çocuk annesi Saime Yeşil, olay anını anlatarak, "Okula gidecektim kızımın kitaplarını almaya. Buradan aşağıya inerken 8 tane köpeğin saldırısına uğradım. Boğuştum boğuştum durdum. Biri kafamdan, biri bacağımdan, biri omuzumdan, her biri bir yandan tuttu. 3 kere ben kalkmaya çalıştım 3 kere beni altına aldılar. Her tarafım ezik ve yara, her tarafım dikişli ayakta duramıyorum. Son anda vatandaşlar koştu. Durumum iyi değil, her yerim dikişli. Aradı doktor, yine gidip aşımı vuracağım, yine pansuman yaptıracağım. Oturup kalkamıyorum. Allah'tan orada kalbim durmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Yarın bir gün okullar açıldığı zaman bu çocuklarımı nasıl göndereceğiz okula. O gün kızımda staja gittiği zaman ona da saldırdılar. Çocuk geldi eve eli ayağı titriyor. Bir önlem alınmasını istiyorum belediyelerimizden, gelip toplasınlar. Şikayetçi oldum" dedi.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise şehrin son günlerde artan sorunlardan bir tanesinin başıboş sokak köpekleri sorunu olduğunu, bu sorunun sadece Tecde Mahallesi'nde olmadığını, Malatya'nın bir çok Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Çevrede oturan vatandaşlar ise bir çok kez bu tarz vakayla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Çevredeki bir apartmanda bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 8 sokak köpeğinin kadının yanına yanaşması ve kadının uzaklaştırmak isterken, köpeklerin saldırması yer alıyor.