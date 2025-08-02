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Talihsiz olay! Bu halde hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da çıkan rüzgarda devrilen demir profillerden biri, bir vatandaşın kulağına saplandı. Saplanan demirin bir kısmı olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından kesilirken geri kalanı ise hastanede çıkartıldı.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 07:37 - Güncelleme:
Talihsiz olay! Bu halde hastaneye kaldırıldı
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Olay, merkeze bağlı Tadım köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, meydana gelen fırtına sonucu devrilen demir profiller, bahçeyle uğraşan bir vatandaşın kulağına saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, olay yerinde şahsın kulağına saplanan demirin büyük bir kısmını kesti. Ardından şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada doktor gözetiminde itfaiye ekipleri tarafından demir profilin tamamı çıkartıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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