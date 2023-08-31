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Talimat verildi... Marmaray'daki alçak saldırıya savcılıktan soruşturma

Marmaray'da, yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmaya çalışarak alçakça saldırıda bulunan kişiye ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Talimat verildi... Marmaray'daki alçak saldırıya savcılıktan soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada, Marmaray'da yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kadın ile duruma tepki gösteren başka bir yolcu arasındaki tartışmanın yer aldığı görüntüler incelendi.

Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatılırken şüphelinin tespiti için emniyete talimat verildi.

Marmaray'daki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yanındaki kadının başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kadına tepki gösteren bir kişinin "Milletin giydiğine ne karışıyorsun? Ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı." dediği ve bu kişiler arasındaki tartışma yer alıyor.

MARMARAY'DA YAŞANANLAR

Dün Marmaray'da bir kadın, yanında oturan başörtülü kadının başörtüsünü çıkarmaya kalkıştı. Buna şahit olan bir genç saldırgana, "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı" diyerek tepki gösterdi Saldırgan kadın ise "Kolunu kırarım" şeklinde cevap verince kadına yönelik tepkiler büyüdü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile skandal saldırıya tepki gösterdi.

Saral tepkisini Necip Fazıl Kısakürek'in, "Uygarlığa engelmiş; takke, türban, cübbeler! Bize yobaz diyor hippi, ayyaş, züppeler!" sözleriyle dile getirdi.

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