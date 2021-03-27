Talimatı Bakan Pakdemirli vermişti... 50 dut fidanı, otizmli öğrenciler için toprakla buluştu

AA 27 Mart 2021 Cumartesi 00:25 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:25

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören otizmli çocuklar, Okul Müdürleri İlknur Tercan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye mektup yazarak, ipek böceği kozasından ürettikleri hediyelik eşyalardan daha fazla üretebilmek için küçük bir orman istedi.

Mektubun ulaşmasından bir saat sonra Okul Müdürü Tercan'a dönüş yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne talimat verdi ve okulun hemen yanında 50 dut fidanı törenle alana dikildi.

Fidan dikim törenine İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun, İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, Okul Müdürü İlknur Tercan, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, öğretmen öğrenciler ve velileri katıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, böyle bir çalışmaya katkı verdikleri için Bakan Pakdemirli'ye ve okul yönetimine teşekkür etti. Derince, fidanların bakımı yetiştirilmesi başta olmak üzere her türlü desteğe her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Bakan Pakdemirli, fidan dikim törenine ilişkin görüntüleri "İzmir Menemen'deki bir ormanlık alanı otistik çocuklarımızın eğitimi için tahsis ettik. Bu alanda ipek böcekçiliği projelerini desteklemek amacıyla dut ağaçlandırılması yapıldı. Yavrularımızın eğitimine ve sosyal yaşamına katkı sağlamanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.