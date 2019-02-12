Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tanık polis memuru E.A, SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. E.A, Kars İstihbarat Şube Müdürlüğü teknik büroda 2010'da şark görevini yaparken, bir gün iş çıkışında Mehmet Demiray isimli personeli ve yanındakileri örgüte ait FEM Dershanesi'nde gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine kendilerine, FEM Dershanesi'nde ne işleri olduklarını sorduğunu ifade eden E.A, "Bana komiserlik sınavına girecekleri için sınava çalıştıklarını söylediler. Ben de şaşırdım ve bunun FEM Dershanesi ile ne alakası olduğunu sordum. Daha sonra öğrendim ki komiserlik sınavına girmişler ve sınavı kazanmışlar." ifadelerini kullandı.

Tanık E.A, 2010 sonu ya da 2011 başında İstihbarat Daire Başkanlığında çalıştığı bir gün nöbetçiyken malzemelerin bulunduğu depodan duruşmanın sanıklarından İlker Usta'yı çıkarken gördüğünü belirterek, "Gece 02.00'de İlker Usta'yı elinde kapalı çantalarla çıkarken gördüm. 'Hayırdır bu saatte ne malzemesi, ben nasıl malzeme vereyim sana?' diye sordum. Bunun üzerine Usta, 'Bana soru sorma, Sedat Zavar amirle görüş' şeklinde yanıt verdi. Sedat amire sordum, o da 'Sen bu yapılanları sorgulama, yargılama' dedi." diye konuştu.

Taltif alanlar, ByLock'tan tutuklanmış

E.A, 2013'te gönüllü olarak ikinci şark görevini yapmak amacıyla Kars'a geldiğini belirterek, yapılan görevler karşılığında diğer personele taltifler verildiğini, ancak kendisinin bir kez dahi taltif almadığını söyledi. E.A, "Şubede 43 kişi çalışıyorduk, ancak ödüllendirme amaçlı verilen taltifler, hep 37 kişiye gitti. Biz 4-5 kişi, taltif hiç alamayınca başkomisere 'Neden alamıyoruz, bizim bu işlerde hiç mi emeğimiz yok?' diye sordum. Bunun üzerine bana 'Git şube müdürünle görüş' şeklinde yanıt verdi. Sonradan öğrendim ki, bunlar o malum yapıya mensuplarmış. Çoğu ByLock'tan tutuklandı." dedi.

Daha sonra söz verilen sanık Sedat Zavar ve İlker Usta ise E.A. ile girdikleri böyle bir diyaloğu hatırlamadıklarını öne sürdü.

SEGBİS vasıtasıyla dinlenen eski polis memuru Hüseyin Coşkun da "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalandığını söyledi.

Mahkeme başkanının, duruşmanın sanıklarından Abdül Köksal'ı tanıyıp tanımadığını sorduğu Coşkun, 2013-2014 arasında Ankara'daki komiser yardımcılığı kursunda aynı sınıfta olduğu Köksal'ı, o dönem örgütün evlerinde gördüğünü söyledi. Katıldığı 4-5 kişilik sohbet grubunun olduğunu belirten Coşkun, Köksal'ın kendi sohbet grubunda olmadığını, onunla örgütün kitap okuma programlarında karşılaştığını belirtti.

Tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.