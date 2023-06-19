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Tam 1 ton 75 kilogram ağırlığında: ''Kral''ın fiyatı dudak uçuklattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı için canlı hayvan pazarına getirilen 1075 kilogram ağırlığındaki 'Kral' isimli dana 135 bin liraya alıcı buldu.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
Tam 1 ton 75 kilogram ağırlığında: ''Kral''ın fiyatı dudak uçuklattı
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Kurban Bayramı öncesinde Hıdırağa Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında hareketlilik artmaya başladı.

Yıl boyunca özenle yetiştirdikleri hayvanlarını pazara getiren besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Besici Aykut Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışlarına belediyenin hazırladığı canlı hayvan pazarında başladıklarını söyledi.

"Kral" ismini verdiği 1075 kilogram ağırlığındaki danayı kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Akbaş, "Kurban pazarında hareketlilik başladı. Pazarın en iri danasını iyi bir pazarlık sonunda 135 bin liraya palet işi yapan bir firmaya sattık. Şu an kurban bayramını bekliyor. Bayram sabahı kesimini yapmak üzere sahibine teslim edeceğiz." dedi.

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