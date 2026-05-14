Tam 15 kat arttı! Bakan Göktaş: Kamuda engelli memur sayısı 82 bin 880'e ulaştı

Bakan Göktaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından TBMM'de düzenlenen "Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" paneline katıldı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere programın hayata geçirilmesinde katkı verenlere teşekkür eden Göktaş, Engelliler Haftası'nın farkındalığı güçlendiren, toplumsal dayanışmayı artıran ve engelsiz bir Türkiye hedefine katkı sunan bir hafta şeklinde idrak edilmesini diledi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki her 6 kişiden birinin engellilik gerçeğiyle hayatını sürdürdüğüne işaret eden Göktaş, UNICEF'in analizine göre ise dünyadaki her 10 çocuktan birinin engelli olduğunu aktardı.

Göktaş, engellilerle ilgili verilerin, engelsiz bir hayat hedefinin bütün toplumu kapsayan güçlü bir sorumluluk alanı olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda engelli bireylere yönelik politikalar, sadece sosyal politikanın dar bir başlığı değil, eğitimden sağlığa, istihdamdan şehir planlamasına, dijitalleşmeden insan haklarına kadar her alanı kapsayan temel bir kalkınma alanıdır." diye konuştu.

Bu küresel tablo içerisinde Türkiye'nin son yıllarda attığı adımların çok kıymetli olduğunu belirten Göktaş, son 24 yılda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, engelli vatandaşlar için köklü bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdiğini vurguladı.

"HEDEFİMİZ ENGELLİ BİREYLERİN ERİŞİMİNİ GÜÇLENDİRMEK"

Göktaş, bu doğrultuda engelli bireylerin hayata eşit ve aktif katılımını esas alan politikaları hayata geçirdiklerini aktararak, "Hak temelli, erişilebilir ve kapsayıcı sosyal hizmetlerle daha adil bir toplum için çalıştık. Hedefimiz ise engelli bireylerin eğitime, sağlığa, istihdama, bilgiye, teknolojiye, kültüre, spora ve karar alma süreçlerine eşit şekilde erişimini güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak engelli bireylerle ilgili hedefleri, aileyi güçlendiren, bireyin bağımsız yaşamını destekleyen, kurumlar arası işbirliğini artıran bir anlayışla sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, sosyal hayata tam katılımın önemli adımlarından birinin de istihdam olduğuna inandıklarını bildirdi.



Göktaş, bu kapsamda kamu ve özel sektörde kota uygulamasıyla engelli bireylerin istihdamını güvence altına aldıklarına dikkati çekti.

EKPSS uygulamasının engelli vatandaşların kamu istihdamına erişiminde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Göktaş, "Yapılan atamalarla kamuda görev yapan engelli memur sayısı 82 bin 880'e ulaştı ve tam 15 kat arttı. Bunun yanı sıra korumalı iş yerleri ve girişimcilik destekleriyle engelli bireylerin iş gücü piyasasında daha güçlü yer almalarını sağlıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, özel gereksinimli çocuklar için eğitimi, geleceğe güvenle hazırlanmalarının temeli gördüklerini, bu doğrultuda 4 ilde başlattıkları Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı ile 0-8 yaş arası çocukların gelişim süreçlerini desteklediklerini dile getirdi.

Türkiye'de ilk defa ulusal otizm web portalını "otizm.gov.tr" adresiyle hizmete açtıklarını anımsatan Göktaş, "Bu portal sayesinde otizmli bireyler, aileler, uzmanlar ve sahada görev yapan personel güvenilir bilgiye tek bir kanaldan ulaşabiliyor." bilgisini verdi.

"EVDE BAKIM YARDIMINDAN YAKLAŞIK 518 BİN VATANDAŞIMIZ FAYDALANIYOR"

Bakan Göktaş, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiren önemli alanlardan birinin de bakım hizmetleri olduğuna işaret etti.

2006'dan bu yana yürütülen "Evde bakım yardımı"ndan halen yaklaşık 518 bin vatandaşın faydalandığını aktaran Göktaş, "Bakım veren için aylık 13 bin 878 lira destek sağlıyoruz. Bu destek, ekonomik katkının ötesinde bir anlama sahip." dedi.

Erişilebilirlik konusunun çalışmalarının merkezinde yer aldığının, bu meseleyi sadece fiziksel düzenlemelerle sınırlı görmediklerinin altını çizen Göktaş, herkesin hayatın her alanına eşit biçimde katılabilmesinin, güçlü ve kapsayıcı bir toplumun temel şartı olduğuna inandıklarını, dijitalleşen dünyada erişilebilirliğin kapsamını genişlettiklerini anlattı.

Engelsiz bir Türkiye hedefinin sosyal devlet anlayışlarının ana eksenlerinden biri olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu hedefe ulaşmak için mevzuatımızı güçlendirmeye, hizmet kapasitemizi artırmaya ve dijital imkanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Kurumlar arası koordinasyonu büyüten ve toplumsal farkındalığı kalıcı hale getiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz. Her vatandaşımızın eşit haklarla, güvenle ve onurla yaşadığı bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

"GÜÇLÜ ERİŞİLEBİLİRLİK YÖNÜNDE ADIMLAR ATMALIYIZ"

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise engellilik konusunun sadece bir kurumun değil tüm Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğuna işaret etti.

Engellilik konusunda erişilebilirliğin önemine dikkati çeken Kasapoğlu, "Aslolan bir evladımızın sabah evinden çıkıp okuluna bağımsız bir şekilde rahatça gidebilmesidir. Aslolan, bir vatandaşımızın sosyal tesise, tiyatroya, sinemaya, kültür merkezine, spor salonuna evinden çıkıp rahatça erişip ve oradaki imkanlardan rahatça istifade edebilmesidir. Yine aslolan bir bireyin eğitim hayatında ana sınıfından üniversiteye kadar tüm imkanlardan bağımsız bir şekilde faydalanmasıdır." diye konuştu.

Kasapoğlu, bu anlamda son 24 yılda güçlü adımlar atıldığını, erişilebilirliği siyahla beyaz arasındaki fark kadar güçlendirdiklerini söyledi.

Dünyadaki değişime bağlı olarak şartların ve ihtiyaçların da değiştiğini anlatan Kasapoğlu, "Bu noktada da hep birlikte daha güçlü bir erişilebilirliği vizyon olarak ortaya koyup, bu yönde de adımlar atmamız gerekiyor. Komisyonumuz 3 Temmuz itibarıyla faaliyetlerine başladı ve bu süreçlerle ilgili derdi, çabası, inancı, gayreti olan herkesi dinleme, bu sürece katma çabası güttük. O yüzden illere, vatandaşımızın ayağına gittik. Dinledik, dinliyoruz, dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, erişilebilirliği her alanda daha güçlü kılmak adına çalışmalarını sürdüreceklerinin belirterek, yerel yönetimlerin bu yöndeki çabalara daha güçlü uyum sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Panele Bakan Göktaş ve Komisyon Başkanı Kasapoğlu'nun yanı sıra milletvekilleri, engelli bireyler ve aileleri de katıldı.

Bakan Göktaş, panel kapsamında hazırlanan sergiyi gezerek, engelli bireylerce yapılan ürünleri ve eserleri inceledi, engelliler ve engelli aileleriyle sohbet etti.