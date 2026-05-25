Tam 2 bin 457 gündür dinmeyen sızı: Diyarbakır annelerinin tek bir dileği var

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2457'nci güne ulaştı.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren ailelerin en büyük dileği, bir an evvel evlatlarına kavuşmak.

- "BU HASRET İNŞALLAH BİTER"

Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan Ayten Elhaman, AA muhabirine, yıllardır haber alamadığı evladına bir an önce kavuşmak istediğini söyledi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten Elhaman, bayramda evlatlarından gelecek müjdeli bir haber beklediklerini anlattı.

Yaklaşık 7 yıldır eski HDP il binası önündeki eylemlerine devam ettiklerini anımsatan Elhaman, "Çocuklarımıza hasretiz. Anne ve babalar olarak her gün, her sabah bir umutla buraya geliyoruz. Dilerim Allah'tan bu bayramda çifte bayram yaşarız. 77 aile evladına kavuştu. İnşallah ben de evladıma kavuşurum. Bu hasret inşallah biter. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımızı alacağız." dedi.

Elhaman, oğlu Bayram'dan güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyerek, "Baban ve kardeşlerinle seni hasretle bekliyoruz. Bu bayramda seni görmek istiyoruz. İnşallah gelirsin." ifadelerini kullandı.

- "HİÇBİR ZAMAN ÜMİDİMİ YİTİRMEDİM"

Anne Bedriye Uslu da evladı Mahmut için mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Evladından ayrı olduğu bayramları, bayram tadında geçirmediğini dile getiren Uslu, "İnşallah, Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bu bayramı Mahmut'la geçireceğim. Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim. Hasretle, dört gözle onun yolunu gözlüyorum. Mahmut oğlum eğer beni görüyorsan, beni duyuyorsan geri dön. Bu hasretimiz de bitsin, seninle çifte bayram geçirelim." diye konuştu.

Uslu, tüm çocuklara teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Güzide Demir de oğlunu çok özlediğini kaydetti.



Yıllardır oğluna kavuşmak için eylemini sürdürdüğünü ifade eden Demir, "Çocuğumu istiyorum. Aziz'im, oğlum, sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. 10 yıldır sana hasretim. Seni görmemişim oğlum. Oğlum yanımda olursa o zaman bayramı yaşarım." dedi.



- "EVLAT ACISI ÇOK AĞIRDIR"

Oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren baba Nihat Aydın da uzun yıllardır çektiği hasretin bitmesini temenni etti.

Bayramları evladına hasret geçirdiğini söyleyen Aydın, "Bu 23. bayram, çocuklarımıza hasret, yollarını gözlüyoruz. Evlat acısı çok ağırdır. Biz sadece ciğerlerimiz olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşana kadar buradayız ancak evlatlarımızı aldıktan sonra burayı terk ederiz." ifadelerini kullandı.