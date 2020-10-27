İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2020 Salı / 10 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,157
  • EURO
    9,64
  • ALTIN
    498.557
  • BIST100
    1144.96
Güncel

Tam 27.5 kilogram! Dev sazan balığı

Başta avcılık ve sportif balıkçılık olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Pelitözü göletinde yakalanıp tekrar suya bırakılan 27,5 ağırlığındaki dev sazan görenleri hayrete düşürdü.

IHA27 Ekim 2020 Salı 11:57 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:57
ABONE OL

Bilecik’e 5 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü göletinde avcılık yapan Cihat Öztürk, 27,5 kilo ağırlığında dev sazan balığı yakaladı ve görüntüledikten sonra tekrar suya bıraktı. Gölette 2015 yılından bu yana sportif balıkçılık anlamında birçok aktivitenin düzenlendiğini kaydeden Pelitözü Gölpark Saha Sorumlusu Tamer Sargıl, ’Yakala Bırak’ sportif balıkçılık aktivitelerini anlattı. Sarıl, "Bu çerçevede Pelitözü göletinde yaptığımız bu tür aktiviteler ile hem Bilecik’imizin güzelliklerini duyurmak, hem de çocuklarımız ve yeni nesillere temiz ve zengin bir doğal güzelliği bırakmanın önemini hissettirmek istiyoruz. Bizim de denetimimiz çerçevesinde insanlar burada sportif balıkçılık yapabiliyorlar. Yakalanan bu balık ile Bilecik’in sesini bir kez daha duyurduğumuz için çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.

Sargıl, yakalanan balık hakkında sosyal medya ağlarında birçok tebrik ve teşekkür mesajları aldıklarını da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.