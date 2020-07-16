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Tam 3 metre! Kavurucu sıcaklar yüzünden yuvalarını terk ettiler

Malatya'da kavurucu sıcaklar nedeniyle yuvalarından çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

IHA16 Temmuz 2020 Perşembe 14:29 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:29
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Malatya’nın Arguvan İlçesi Çevreli ve Güveçli bölgesinde, aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 3 metrelik yılan, vatandaşlar tarafından kürekle bölgedeki bir tarlaya bırakıldı. En çok suyun olduğu dere yataklarında olduğunu ve yılanların bu bölgelere geldiğini belirten vatandaşlar, “Bu dönem çiftleşme dönemidir. Normalde boz yılanların ısırma durumu yüksek. Saldırıyorlar ve bunların öldürücü zehri de var. Bunlar öldürebiliyor. Çiftleşme dönemi olduğu için toparlanıp sarılmış halde görülenler de var” ifadelerini kullandılar.

Kavurucu sıcakların yaşandığı Malatya’da bazı bölgelerde görülen yılanlar konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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