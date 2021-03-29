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Tam 600 bin lira değerinde! JASAT dedektifleri buldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kripto para madenciliği yapan firmadan çalınan 186 'Bitcoin mining' cihazını Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) buldu.

AA29 Mart 2021 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:29
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren firma, 600 bin lira değerindeki 186 "Bitcoin mining" cihazının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar sonrası harekete geçen JASAT dedektifleri, firmada çalışan A.K'nin iş yerindeki cihazların bir kısmını kiraladığı kamyonete yükleyerek Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki depoya götürdüğünü ve çaldığı cihazlarla üretim yapmayı planladığını tespit etti.

Bahse konu depoya operasyon düzenleyen ekipler, 186 "Bitcoin mining" cihazını ele geçirdi, A.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe salıverildi.

Cihazlar, firmaya teslim edildi.

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