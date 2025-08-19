İSTANBUL 29°C / 21°C
  Tam bağımsız savunma hedefine adım adım! ''Yüz bin kişilik teknoloji ordusuyla büyük bir aileyiz''
Türk Savunma Sanayii Kitapları tanıtım programında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 'Yüz bin kişilik teknoloji ordusuyla büyük bir aileyiz' dedi.

19 Ağustos 2025 Salı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen Türk Savunma Sanayii Kitapları tanıtım programına katıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen konuşan Görgün, beş temel meseleyi ele alan ve ikisi prestij eseri niteliğindeki kitapların, savunma sanayiinin bütün yönleriyle kayıt altına alındığını belirtti.

Görgün, "Bu eserler; siyasi iradenin etkinliğinden muharebe sahasında kullanılan ürünlere, yeni teknolojilerin gelişiminden dünyadaki askeri dönüşümlere kadar savunma sanayii denildiğinde akla gelen tüm unsurları kapsıyor. Böylece bir toplumsal hafıza oluşturuyor, stratejik kazanımlarımızı gelecek nesillere aktarıyoruz" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktanın önemine işaret eden Görgün, bazen bu seviyeyi ancak uluslararası toplantılarda muhataplarının yaklaşımıyla fark ettiklerini vurguladı. Görgün, "Tam bağımsız savunma sanayi hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Geldiğimiz noktada Allah'a şükrediyoruz ama daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektördeki en büyük gücün genç mühendisler olduğuna dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Yaş ortalaması 34 olan, ülkemizin güzide üniversitelerinden mezun yaklaşık 100 bin kişilik teknoloji ordusuyla çalışıyoruz. Çalışanlarımız işten gelen doğal bir motivasyonla büyük bir aidiyet duygusu taşıyor. Cumhurbaşkanımızın Türk gençlerine ve mühendislerine duyduğu güven, bizlere ayrıca heyecan veriyor."

Savunma sanayiindeki ilerlemenin Türkiye'nin diplomatik açılımlarına da katkı sağladığını dile getiren Görgün, hazırlanan kitapların bu yolculuğu tarihe not düşeceğini belirterek, "Bu çalışmalar bizi daha çok motive ediyor. İkinci ve üçüncü bölümlerini de hazırlamak için gayretle çalışacağız" diye konuştu.

Savunma Sanayiinde elde edilen başarının büyük oranda kabul gördüğüne dikkati çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkanı Hasan Basri Yalçın, bunun yanı sıra siyasete malzeme etmek isteyenlerin de olduğunu anlattı. Yalçın, "Konuyu radikal bir şekilde marjinal boyutlarıyla ele almaya çalışan insanlarımız var ve maalesef olacak. Ama aklı başında vicdan sahibi insanlar bugün Türkiye'nin belki de en iyi yaptığı işlerin başında savunma sanayii gelişmeleri olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Uçağından tankına, hava savunma sisteminden diğer sistemlere kadar bütün alanlarda yatırım yapan ve dünyanın en önemli gelişmelerini takip eden bir Türkiye var karşımızda" dedi.

  • savunma sanayii
  • türkiye
  • Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün

