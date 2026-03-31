Tam doluluk seviyesine ulaştı baraj kapakları açıldı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İSU) yapılan açıklamaya göre, aralıklarla etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'nda salınan su kontrollü şekilde Sapanca Gölü'ne salınıyor.

İklim değişikliği ve azalan yağış rejimlerine karşı su kaynaklarını koruma ve çeşitlendirme çalışmalarını sürdüren İSU, barajdan savaklanan suyun göle kazandırılması uygulamasını başlattı. Savaklanan su, Sapanca Terfi Merkezi'ndeki terfi istasyonu ve boru hatları üzerindeki tüm vana ve ekipmanların tersine çevrilmesiyle Sapanca Gölü'ne aktarılmaya başlandı.

Balaban Deresi ve Yuvacık Barajı'nı besleyen dereler üzerinden daha önce Yuvacık Arıtma Tesisi'ne yönlendirilen sular da uygulama kapsamında dere hattı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne ulaştırılıyor.

Su aktarımı sayesinde Sapanca Gölü'nün su seviyesine katkı sağlanırken, kentin içme suyu arz güvenliği de güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşturuluyor.