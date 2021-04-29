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Tam kapanma bu akşam başlıyor: 17 gün sürecek

Türkiye bugün itibarıyla 17 gün tam kapanıyor. Marketler 7 saat açık olacak, şehirlerarası seyahat zorunlu hallerde izinle yapılabilecek.

29 Nisan 2021 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 09:34
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Kesintisiz sokağa çıkma yasağı bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı "tam kapanma" dönemine ilişkin merak edilen soruları şöyle yanıtladı:

Kısıtlamadan sınırlı muafiyeti bulunanların şehirlerarası seyahatleri izne tabi olacak.

Kapanma kararından önce alınan biletlerle bugün saat 24.00'e kadar yapılacak otobüs yolculukları için izin belgesi istenilmeyecek.

BİLETİ OLANA UÇUŞ SERBEST

Yurtdışı uçuşu bulunanlar izin belgesi olmadan seyahat edebilecek.

Çiçek satan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs'ta 10.00-17.00 arasında açık olabilecek.

Havalimanı, gar, liman, terminal gibi yerlerde bulunan iş yerleri, kendi sektörleri için belirlenen genel kurallara tabi olacak.

İkamet edilen il ile çalışılan ilin farklı olduğu işlerde servis güzergahında izin belgesi istenmeyecek.

Vakıf ve dernekler yardım faaliyetlerini sürdürecek.

METROYA YENİ AYARLAMA

İstanbul metrosunda 'tam kapanma' düzenlemesine gidildi. Buna göre kısıtlama günlerinde sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 arasında çalışacak, 21.00'de bitecek.

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