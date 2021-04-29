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Güncel

Tam kapanma öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Görev Belgesi Düzenleme' konulu genelge gönderildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 13:28 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:31
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İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderildi.

Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.

Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi zorunlu olmayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek

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