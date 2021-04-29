29 Nisan 2021 Perşembe 13:49 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:49

Tam kapanmada pazar yerlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Meyve-sebze ihtiyaçları kapsamında pazar yerlerinin açık olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Buna göre Tam kapanmada pazar yerleri açık mı? Kısıtlamada pazar yerleri açık mı? Yasaklarda pazar kurulacak mı? İşte konuya ilişkin genelgede yer alan detaylar...

TAM KAPANMADA PAZAR YERLERİ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak.

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.