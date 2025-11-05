Tam üç gün oldu! Kastamonu'da korkutan bekleyiş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 3 Kasım tarihinde Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kızılay ekipleri tarafından da ekipler için ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Köylüler ve yakınlarının destek verdiği arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. Dün gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Üçüncü gününde devam eden arama çalışmaları Ankara'dan gelen AFAD ekipleri ise kadavra köpekleriyle destek veriyor.

Havadan dronla tarama yapan ekipler, karadan da ormanlık alanları arıyor.