İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1221
  • EURO
    48,4335
  • ALTIN
    5374.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tam üç gün oldu! Kastamonu'da korkutan bekleyiş

Kastamonu'daki kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Ankara'dan gelen AFAD ekipleri, çalışmalara kadavra köpekleriyle destek veriyor.

İHA5 Kasım 2025 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Tam üç gün oldu! Kastamonu'da korkutan bekleyiş
ABONE OL

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 3 Kasım tarihinde Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kızılay ekipleri tarafından da ekipler için ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Köylüler ve yakınlarının destek verdiği arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. Dün gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Üçüncü gününde devam eden arama çalışmaları Ankara'dan gelen AFAD ekipleri ise kadavra köpekleriyle destek veriyor.

Havadan dronla tarama yapan ekipler, karadan da ormanlık alanları arıyor.

  • kayıp anne
  • arama çalışmaları
  • AFAD ekipleri

ÖNERİLEN VİDEO

Kırmızı ışıkta mikser faciaya davetiye çıkardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.