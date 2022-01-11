Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak

IHA 11 Ocak 2022 Salı 09:57 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 09:57

Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile Atakum ilçesindeki 'Türk-İş Eğitim Merkezi'nin 7/24 hizmet verecek kütüphaneye dönüştürülmesi kapsamında yaptığı hazırlıklarda sona gelindi. Kamulaştırma bedeli ödenerek Türk-İş'ten alınan bina Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisi olacak şekilde şehre hizmet verecek. Yaklaşık maliyeti 200 milyon TL olan kütüphane, yakın zamanda ihaleye çıkılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının hemen sonrasında da yapımına başlanacak.

8 katlı, yaklaşık 30 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden sonra Türkiye'nin en büyüklerinden birisi olup, 515 bin kitap kapasitesine sahip olacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son gerçekleşen meclis toplantısında konuyla alakalı olarak şu ifadeleri kullandı:

"Atakum'a yapacak olduğumuz kütüphanenin bütün projeleri, uygulama projeleri bitti. Şu anda ihale sürecindeyiz. Şehrimize çok güzel bir hizmet kazandırmış olacağız."