Tamar Demirçi: Ömür boyu sürecek beslenme alışkanlıkları nasıl kazanılır?

Kilo vermek istiyorsunuz ama diyet yaparken kendinizi sürekli mutsuz ve isteksiz hissediyorsunuz. O zaman bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz! Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi, "Diyet kelimesi kısıtlayıcı beslenmenin olduğu, keyifsiz öğünlerin tüketildiği, sıkıcı bir yaşam tarzını akla getiriyor. Oysa bu tarz beslenme davranışlarında sürdürülebilirlikten bahsetmemiz mümkün olmaz. Bu konuda en güzel yaklaşım, ömür boyu sürecek beslenme alışkanlıkları edinmek. Bunun için de zevkle uygulayacağınız beslenme programını bulmak şart" diyor.

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRMELİSİNİZ

Tamar Demirçi, yaşam tarzı değişikliği yapmak gerektiğini söylüyor: "Ömür boyu sürecek beslenme alışkanlıkları edinmek için aslında tam olarak yaşam tarzı değişikliği yapmak gerekir. Beslenmede yapılan hatalar fark edilerek yerine doğru ve uygulanabilir beslenme alışkanlıklarının getirilmelidir."

BESİN ÇEŞİTLİLİĞİNE ÖNEM VERMEK GEREK

Kısıtlayıcı diyetlerden uzak durmak gerektiğini belirten Tamar Demirçi, "Beslenme programı uygulanırken her besin öğesini tüketiyor olmak, vücut için gerekli olan kaloriyi mutlaka almak, yeterli ve dengeli beslenmek büyük önem taşıyor. Tek tip beslenme planlarından uzak kalarak besin çeşitliliğine önem vermek gerek. Kısıtlayıcı diyetlerin bir süre sonra yeme ataklarına ve duygusal yeme bozukluklarına neden olabileceği unutulmamalı" diyor.

SABIRLI VE İSTİKRARLI OLUN

Ömür boyu sürecek sağlıklı bir beslenme alışkanlığı için yaşam tarzı değişikliği yapmanın elzem olduğunu, ancak bunun da zorlayıcı olabileceğini belirten Demirçi, sağlıklı bir hayat için sabırlı olmak gerektiğinin altını çiziyor: "Yaşam tarzı değişikliği zor bir süreç olmakla birlikte burada önemli olan süreç boyunca sabırlı ve istikrarlı davranışlar sergileyebilmektir."