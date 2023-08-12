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Tamer Karadağlı'yı hedef alan çirkin taklide tepki: Sahneye çıkmanız yasaklansın

Beşiktaş Kültür Merkezi'ne (BKM) mensup bazı oyuncular Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasını protesto etmek için seviyesiz bir eyleme imza attı. Sosyal medya kullanıcıları, 'Sizin sahneye çıkmanız yasaklansın' diyerek tepkilerini dile getirdi. Tamer Karadağlı ise atama kararı sonrası ilk açıklamasını yaptı.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:58 - Güncelleme:
Tamer Karadağlı'yı hedef alan çirkin taklide tepki: Sahneye çıkmanız yasaklansın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararına göre, Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Karadağlı hakkındaki gelişme sözde meslektaşlarını rahatsız etti.

Bir araya gelen dört BKM oyuncusu Tamer Karadağlı'nın rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki repliklerini seviyesizce taklit ederek, "Tamer Karadağlı müdür olduktan sonra Devlet Tiyatroları provaları" notuyla sosyal medya hesaplarından yayınladı.

"SİZİN SAHNEYE ÇIKMANIZ YASAKLANSIN"

Oyuncuların Karadağlı ile dalga geçtiği video, kullanıcıların tepkisini çekti. Oyuncular için "Sizin 2 kat yaşınızdaki usta oyuncuyu tiye almak size yakışmadı" ve "Sizin sahneye çıkmanız yasaklansın" yorumları yapıldı.

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu

ŞÜKRİYE TUTKUN'DAN BKM OYUNCULARINA ÇOK SERT TEPKİ

Türk Halk Müziği'nin kıymetli isimlerinden Şükriye Tutkun seviyesiz görüntüler hakkında eleştirilerde bulundu. Tutkun sosyal medya hesabından; "Gerçekten hiç hoş değil çok çirkin izlemeye dayanamadım, utandım. Meslektaşlarına bu saygısızlığı yapanlardan ne beklenir? Ne kadar basitleşmişiz, hiç üşenmeden kurgulayıp itibarsızlaştırmaya çalışmaları na inanamıyorum. İnadına herkes daha da çok seviyor Karadağlı'yı." diyerek tepki gösterdi.

TAMER KARADAĞLI'DAN İLK AÇIKLAMA: ŞU AN KURUM ÖN PLANDA

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı atama kararı sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Tamer Karadağlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda."

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