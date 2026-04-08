Tamir etmek için altına girdi: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Manisa'da yol kenarında arıza yapan minibüsü tamir etmek için altına giren tamirci, krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak yaralandı.

IHA8 Nisan 2026 Çarşamba 17:15
Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde arıza yapan 45 J 1874 plakalı minibüsü tamir etmek isteyen R.K., aracı kriko ile kaldırdı. R.K, tamir işlemini gerçekleştirmek üzere minibüsün altına girdiği sırada krikonun aniden kayması sonucu tonlarca ağırlıktaki aracın altında kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla otobüsün altından çıkarılan R.K. ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.K.'nın yapılan kontrollerinde kalçasında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

  • tamirci yaralanması
  • minibüs arızası
  • Manisa olayı

