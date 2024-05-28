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Tamir ettikleri kamyonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Kilis'te tamir etmeye çalıştığı kamyonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

AA28 Mayıs 2024 Salı 18:43 - Güncelleme:
Tamir ettikleri kamyonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
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Mehmet B. (35) yönetimindeki 79 ABP 973 plakalı kamyon, Kilis-İslahiye karayolunun 40'ıncı kilometresinde arızalandı.

Arızayı kontrol etmek için aracın altına giren Mehmet B. ile Uğur Ö. (36) hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler araç sürücüsü Mehmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Uğur Ö. ise kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanığı Muhammet Kart, gazetecilere, aracın arıza yapmasının ardından şoför ve yanındaki kişinin aracın altına girdiğini, bu sırada kamyonun harekete geçtiğini ve kazanın meydana geldiğini anlattı.

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