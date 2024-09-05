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Tamir için beton mikserinin içine giren işçi feci şekilde can verdi

Denizlili 38 yaşındaki işçi, tamir için girdiği beton mikserinin çalıştırılması sonucu hayatını kaybetti.

IHA5 Eylül 2024 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Tamir için beton mikserinin içine giren işçi feci şekilde can verdi
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Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çimento fabrikasında çalışan Ali Karakurt, bozulan beton mikserini tamir etmek için mikserin içerisine girdi.

38 yaşındaki işçinin içeride olduğunu fark etmeyen iş arkadaşı Ş.E. (60) mikseri çalıştırdı. Ardından Karakurt'un çığlıklarını duyan arkadaşları hemen mikseri durdurdu. Çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karakurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken Ş.E. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Karakurt'un cansız bedeni memleketi Kale ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde toprağa verildi.

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