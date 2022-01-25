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Tamir sırasında elektrik akımına kapılan adam öldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

IHA25 Ocak 2022 Salı 07:51 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 07:51
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Olay, Polatlı İlçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Balıklıgöl mevkiinde bir çiftlikte elektrik arızası nedeniyle direğe çıkan Gökhan Y., tamir sırasında elektrik akımına kapıldı.

Çiftlik çalışanları durumu hemen 112 Acil Servis, Jandarma ile İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Y.'nin cenazesi savcı tarafından yapılan inceleme sonrası Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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