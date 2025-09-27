Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) raporu ile yapılan tespitte; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım A.Ş.'nin İmamoğlu İnşaat'ın yanı sıra, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in şirketi ASOY İnşaat'a da para aktardığı belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, BDDK raporunda, Ulaşım A.Ş.'nin İmamoğlu İnşaat'a "ev alımı ödemesi" açıklamasıyla 1 milyon 700 bin lira, ASOY İnşaat'a ise 1 milyon 500 bin lira transfer ettiği bilgisi yer aldı.

SİSTEME AKTARILAN YÜZLERCE İHALE

Söz konusu para transferlerinin, İBB'den şirkete verilen ihaleler karşılığında sisteme aktarılan yüzlerce ihale komisyonundan yalnızca bir tanesi olduğu değerlendiriliyor.

İmamoğlu İnşaat'a daire alımı kılıfıyla 1 milyon 700 bin lira gönderdiği belirlenen Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., 2021 yılından bu yana yeterliliği bulunmamasına rağmen İBB'den yaklaşık 12 milyar lira değerinde ihale aldı. Söz konusu ihaleler, İETT araçlarının bakım ve onarımı başta olmak üzere, otobüs ve metrobüs satın alımlarını da kapsadı.

Toplu taşıma araçlarında sık sık yaşanan ve giderilemeyen arızalar nedeniyle gündeme gelen şirketin CHP Genel Başkanı Özgür Karabat ile ilişkili olduğu, Karabat'ın bu şirketin mali müşavirliğini yaptığı gündeme geldi.

Ulaşım A.Ş. ile İmamoğlu A.Ş. arasında tespit edilen para transferlerinin, İBB'den verilen ihaleler karşılığında sisteme aktarılan yüzlerce ihale komisyonundan yalnızca bir tanesi olduğu değerlendiriliyor.

İmamoğlu'nun zengin ettiği tamirci Remzi kayıplara karıştı

İBB yolsuzluğunda bir itiraf daha! Rant tezgahından Halk TV çıktı

İBB'deki peşkeş soruşturma dosyasına girdi