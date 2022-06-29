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Tamire gönderilen kanepeden 18 altın çıktı

Niğde'de bir mobilya ustası, tamir için getirilen kanepede unutulan yaklaşık 110 bin lira değerindeki 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını sahibine teslim etti.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
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Yaklaşık 15 yıldır mobilya tamir eden Sercan Şevenk, iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kanepeyi tamir etmek için incelediğini ve sırt kısmına bir şey gizlendiğini fark ettiğini söyledi.

Gizlenen şeyin poşet olduğunu belirten Şevenk, "Poşetten kutu çıktı. İçinde 17 cumhuriyet altını ve 1 çeyrek altın vardı. (yaklaşık 110 bin lira) Hemen sahibini aradık. Yıllardır çalışıyoruz, biz de zor kazanıyoruz. Kadın ev alacakmış, para biriktiriyormuş. Geldi, altınlarını aldı ve çok teşekkür etti. Ben de ev yaptırdım, ne kadar zor olduğunu bilirim." dedi.

Şevenk, yaklaşık 10 yıl önce de yine kanepede unutulan 4 altın bileziği sahibine teslim ettiğini dile getirdi.

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