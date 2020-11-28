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Tanesi 400 liradan alıcı buluyor! 4 ülkeye ihraç ediliyor, talep yağıyor

Yalova'da Ethem Erten (60), içerisinde 24 ayar granül altın bulunan sabun üretmeye başladı. ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç edilen sabun, tanesi 400 liradan satılıyor. Erten, 'Amerika'dan müşterilerim geliyor. Altınlı sabun bizim için yeni bir pazar kapısı. Bu sabun günümüzde moda haline geldi” dedi.

DHA28 Kasım 2020 Cumartesi 09:49 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:49
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Yalova’da 27 yıldır sabun üreticisi olan Ethem Erten, bu geçen sürede binlerce çeşit sabun üretti. Keçi ve eşek sütlü, kaymaklı, sarımsaklı, soğanlı ve defne yapraklı sabun üreten Erten, bu sefer de 24 ayar granül altınlı sabun üretmeye başladı. Tanesi 400 liradan satılan altınlı sabun, müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Erten, altınlı sabunu ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç ediyor.

'AMERİKA'DAN MÜŞTERİM GELİYOR'

İşini severek yaptığını belirten Ethem Erten, “Son bir yılda altınlı sabun talebi geldi. Biz de bu fikri değerlendirdik ve yaptık. Cilt için zararlı hiçbir durumu yok. 400 liradan alıcı buluyor. Amerika’dan müşterilerim geliyor. Altınlı sabun bizim için yeni bir pazar kapısı. Bu sabun günümüzde moda haline geldi” dedi.

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