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  • ''Tanımıyorum'' diyerek sıyrılmaya çalıştı... İBB rüşvetçilerini HTS kayıtları ele verdi
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''Tanımıyorum'' diyerek sıyrılmaya çalıştı... İBB rüşvetçilerini HTS kayıtları ele verdi

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Şahin, sorgusunda itirafçı iş insanı Ali Nuhoğlu'nun çalışanını tanımadığını öne sürdü ancak yapılan HTS analizinde ikisinin ortak baz kayıtlarına rastlandı.

Sabah 20 Temmuz 2025 Pazar 08:12 - Güncelleme:
''Tanımıyorum'' diyerek sıyrılmaya çalıştı... İBB rüşvetçilerini HTS kayıtları ele verdi
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Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı 15 milyon liraya İmamoğlu İnşaat'a devreden Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu itirafçı olmuştu.

Sabah'ın haberine göre; Nuhoğlu, hak edişlerini alabilmek için rüşvet verdiği İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e bağlı hareket eden Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ve şoförü tutuklandı. Savcılığın tespitlerine göre Nuhoğlu, çalışanı aracılığıyla kendisinden istenen parayı Ahmet Şahin'e ulaştırdı.

TANIMIYORUM DEDİ ORTAK BAZ VE PTS KAYITLARI ÇIKTI

Şahin, sorgusunda Nuhoğlu'nun çalışanını tanımadığını öne sürdü ancak yapılan HTS analizinde ikisinin ortak baz kayıtlarına rastlandı. Yine kendi kullanımına tahsisli aracın HTS tarihleriyle aynı tarihlerde olay yeri güzergahında Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Şahin'in, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü adına iş adamlarından rüşvet alan isimlerden bir tanesi olduğu saptandı.

ŞOFÖRÜ DE TUTUKLANDI

Ahmet Şahin'in şoförlüğünü yapan Sonkan Turan'da tutuklanan bir diğer isim oldu. Turan ifadesinde, rüşveti almaya gidilen aracı kendisinden başkasının kullanmadığını beyan ettiği ancak bu ifade, soruşturma birimlerince suçtan kaçmaya yönelik değerlendirildi. Olay tarihinde Turan'dan başkasının kullanmadığı kendi ifadesiyle de sabit olan Turan'ın Şahin ile beraber Ali Nuhoğlu'nun rüşveti götüren elemanının yanında olduğu, bu suretle rüşvete yardım eden suçunu işlediği aktarıldı.

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