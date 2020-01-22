Tanju Korel kimdir? Tanju Korel eşi ve çocukları kimdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel ile küs olan Zeynep Korel, babası Tanju Korel'in mirası için açtığı davayı kazandı. Bu haberlerin ardından Tanju Korel hakkında araştırmalar hız kazandı. Tanju Korel, 1971 yılında tanıştığı sinema oyuncusu Hülya Darcan ile 20 Nisan 1974 tarihinde evlendi. Zeynep (d. 1977) ve Bergüzar Gökçe Korel (d.1982) adında iki kızı vardır. Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde kanser yüzünden İstanbul'da 61 yaşında öldü.
TANJU KOREL KİMDİR?
Tanju Korel, 10 Ekim 1944 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseyi Galatasaray Lisesi'nde okudu, mezun olduktan sonra Fransa'nın Gronoble şehrindeki Grenoble Üniversitesi'ne girerek eğitimini sürdürdü. Galatasaray Lisesi'nde öğrenci olduğu yıllarda 1963-1964 yıllarında okul futbol takımının kalecisiydi. Fransa'da da okuduğu sırada üniversitenin futbol takımının kalecisiydi. O kadar formdaydı ki, Fransa Ligi'nin ünlü takımlarından Marsilya'dan transfer teklifi bile almıştı. Üniversiteyi bitiremeden sinema hayatına atıldı.
1966 yılında "Perde" dergisinin düzenlediği yarışmaya katılarak birinciliği aktör Murat Soydan ile paylaştı. Sinema hayatına 1966 yılında çekilen "Eşkiya" filmi ile başladı.
110 filmde rol alan Tanju Korel, "Gerçek Ajans" adındaki bir şirkete bağlı olarak belgesel film yönetmenliği de yaptı.
Tanju Korel, 1971 yılında tanıştığı sinema oyuncusu Hülya Darcan ile 20 Nisan 1974 tarihinde evlendi. Zeynep (d. 1977) ve Bergüzar Gökçe Korel (d.1982) adında iki kızı vardır.
Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde kanser yüzünden İstanbul'da 61 yaşında öldü.
Yönetmenliği Yaptığı Belgesel Filmler:
Laiklik ve Laik Devlet Anlayışı
Bitlis - 1990
Kırşehir'in Dili - 1991
Çanakkale Şehitleri ve Şehitlikleri
Türk Sineması'nda Sansür ve Yasaklar
Filmleri :
2005 - Zeytin Dalı (Dizi)
2002 - Zeybek Ateşi (Dizi)
2001 - Benim İçin Ağlama (Dizi)<
2001 - Vasiyet
1998 - Kırık Hayatlar(Dizi)
1998 - Sibel (Dizi)
1996 – Ah Geceler (Dizi)
1995 - Yalı(Dizi)
1994 - Gerilla
1992 - Büyük Mükafat
1990 - Kara Elmas (Dizi)
1988 - Melekler Şahidimdir
1987 - Çakırcalı Mehmet Efe
1987 - Efeler Diyarı
1987 - İstiklal
1986 - Hesap Günü
1986 - Duvardaki Kan(Dizi)
1983 - Çelik Mezar
1983 - Küçük Eller
1983 - Bekleyiş
1978 - Batak
1978 - Uyanış
1978 - Töre
1977 - Sarmaş Dolaş
1977 - Affedilmeyen
1977 - Oynaş
1977 – Değirmen (Dizi)
1977 - Çakal Avı
1977 - Hayata Dönüş
1977 - Elmanın Alına Bak
1976 - Afilli Delikanlı
1976 - Tornavida Yaşar
1975 - Kanlı Sevda
1974 - El Kapısı
1974 - Huma Kuşu
1974 - Kahramanlar
1974 - Karaların Ali
1974 - Televizyon Niyazi
1974 - Öfkenin Bedeli
1973 - Başlık Parası
1973 - Dağlar Kurbanı
1973 - Muhteşem Hırsız
1973 - Tek Kollu Bayram
1973 - Ben Böyle Doğdum
1972 - Bir Garip Adam
1972 - Atmaca Mehmet
1972 - Cehennemin Beş Delisi
1972 - Kan Dökmez Remzi
1972 - İnsafsız
1972 - Belalılar Belalısı
1971 - Kötüler Affedilmez
1971 - Bugün Sende Yarın Bende
1971 - Cehenneme Dolmuş Var
1971 - Dudaktan Tabanca
1971 - En Kralına Tek Kurşun
1971 - Hem Döğüş Hem Seviş
1971 - Kupa Ası Maça Kızı
1971 - Mezarını Kaz Beni Bekle
1971 - Ölüm Bana Vız Gelir
1971 - Öldüren Yumruk
1971 - Sıra Sende Yosma
1971 - Silahlar Susmasın
1971 - Yumruk Yumruğa
1971 - Haraç
1970 - Yanık Kezban
1970 - Anadolu Kini
1970 - Aslan Yürekli Mahkum
1970 - Asi Ve Cesur
1970 - Donanma Kamil
1970 - Kara Leke
1970 - Koçum Ali
1970 - Koreli Kemal
1970 - Kurt Kanı
1970 - Ölüm Çemberi
1970 - Sen de Bizdensin
1970 - Vur Okşa ve Öp
1970 - Yiğitlerin Türküsü
1970 - Yiğitlerin Dönüşü
1970 - Bomba Ahmet
1969 - Kendi Düşen Ağlamaz
1969 - Devlerin Öcü
1969 - Dikenli Hayat
1969 - Hedefte Vuruşanlar
1969 - Köprüden Geçti Gelin
1969 - Sürgünler
1969 - Gülnaz Sultan
1969 - Kara Efe
1969 - Yanık Kaval
1969 - Yaşayan Hatıralar
1969 - Yuvasızlar
1969 - Gültekin Amazon Kızlara Karşı
1969 - Hayat Kurbanı
1969 - Yuvamı Yıkamazsın
1969 - Cingöz Recai
1968 - Bozkırlar Şahini Targan
1968 - Dev Adam
1968 - Gültekin Asya Kartalı
1968 - Affet Beni Allahım
1968 - Kral Kim
1968 - Anjelik Ve Deli İbrahim
1968 - Kara Öfke
1968 - Nuri Bey Mafiaya Karşı
1967 - Her Zaman Kalbimdesin
1967 - Yanık Kalpler
1967 - Kamalı Zeybeğin İntikamı
1967 - Kadın Düşmanı
1967 - Kamalı Zeybek Çakırcalı'ya Karşı
1967 - Aşkın Merhameti Yoktur
1967 - Seni Affedemem
1966 - İstanbul Dehşet İçinde
1966 - Eşkiya