22.01.2020 10:22 - Güncelleme: 22.01.2020 10:22

Tanju Korel kimdir? Tanju Korel eşi ve çocukları kimdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel ile küs olan Zeynep Korel, babası Tanju Korel'in mirası için açtığı davayı kazandı. Bu haberlerin ardından Tanju Korel hakkında araştırmalar hız kazandı. Tanju Korel, 1971 yılında tanıştığı sinema oyuncusu Hülya Darcan ile 20 Nisan 1974 tarihinde evlendi. Zeynep (d. 1977) ve Bergüzar Gökçe Korel (d.1982) adında iki kızı vardır. Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde kanser yüzünden İstanbul'da 61 yaşında öldü.

TANJU KOREL KİMDİR?

Tanju Korel, 10 Ekim 1944 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseyi Galatasaray Lisesi'nde okudu, mezun olduktan sonra Fransa'nın Gronoble şehrindeki Grenoble Üniversitesi'ne girerek eğitimini sürdürdü. Galatasaray Lisesi'nde öğrenci olduğu yıllarda 1963-1964 yıllarında okul futbol takımının kalecisiydi. Fransa'da da okuduğu sırada üniversitenin futbol takımının kalecisiydi. O kadar formdaydı ki, Fransa Ligi'nin ünlü takımlarından Marsilya'dan transfer teklifi bile almıştı. Üniversiteyi bitiremeden sinema hayatına atıldı.

1966 yılında "Perde" dergisinin düzenlediği yarışmaya katılarak birinciliği aktör Murat Soydan ile paylaştı. Sinema hayatına 1966 yılında çekilen "Eşkiya" filmi ile başladı.

110 filmde rol alan Tanju Korel, "Gerçek Ajans" adındaki bir şirkete bağlı olarak belgesel film yönetmenliği de yaptı.

Tanju Korel, 1971 yılında tanıştığı sinema oyuncusu Hülya Darcan ile 20 Nisan 1974 tarihinde evlendi. Zeynep (d. 1977) ve Bergüzar Gökçe Korel (d.1982) adında iki kızı vardır.

Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde kanser yüzünden İstanbul'da 61 yaşında öldü.

Yönetmenliği Yaptığı Belgesel Filmler:

Laiklik ve Laik Devlet Anlayışı

Bitlis - 1990

Kırşehir'in Dili - 1991

Çanakkale Şehitleri ve Şehitlikleri

Türk Sineması'nda Sansür ve Yasaklar

Filmleri :

2005 - Zeytin Dalı (Dizi)

2002 - Zeybek Ateşi (Dizi)

2001 - Benim İçin Ağlama (Dizi)<

2001 - Vasiyet

1998 - Kırık Hayatlar(Dizi)

1998 - Sibel (Dizi)

1996 – Ah Geceler (Dizi)

1995 - Yalı(Dizi)

1994 - Gerilla

1992 - Büyük Mükafat

1990 - Kara Elmas (Dizi)

1988 - Melekler Şahidimdir

1987 - Çakırcalı Mehmet Efe

1987 - Efeler Diyarı

1987 - İstiklal

1986 - Hesap Günü

1986 - Duvardaki Kan(Dizi)

1983 - Çelik Mezar

1983 - Küçük Eller

1983 - Bekleyiş

1978 - Batak

1978 - Uyanış

1978 - Töre

1977 - Sarmaş Dolaş

1977 - Affedilmeyen

1977 - Oynaş

1977 – Değirmen (Dizi)

1977 - Çakal Avı

1977 - Hayata Dönüş

1977 - Elmanın Alına Bak

1976 - Afilli Delikanlı

1976 - Tornavida Yaşar

1975 - Kanlı Sevda

1974 - El Kapısı

1974 - Huma Kuşu

1974 - Kahramanlar

1974 - Karaların Ali

1974 - Televizyon Niyazi

1974 - Öfkenin Bedeli

1973 - Başlık Parası

1973 - Dağlar Kurbanı

1973 - Muhteşem Hırsız

1973 - Tek Kollu Bayram

1973 - Ben Böyle Doğdum

1972 - Bir Garip Adam

1972 - Atmaca Mehmet

1972 - Cehennemin Beş Delisi

1972 - Kan Dökmez Remzi

1972 - İnsafsız

1972 - Belalılar Belalısı

1971 - Kötüler Affedilmez

1971 - Bugün Sende Yarın Bende

1971 - Cehenneme Dolmuş Var

1971 - Dudaktan Tabanca

1971 - En Kralına Tek Kurşun

1971 - Hem Döğüş Hem Seviş

1971 - Kupa Ası Maça Kızı

1971 - Mezarını Kaz Beni Bekle

1971 - Ölüm Bana Vız Gelir

1971 - Öldüren Yumruk

1971 - Sıra Sende Yosma

1971 - Silahlar Susmasın

1971 - Yumruk Yumruğa

1971 - Haraç

1970 - Yanık Kezban

1970 - Anadolu Kini

1970 - Aslan Yürekli Mahkum

1970 - Asi Ve Cesur

1970 - Donanma Kamil

1970 - Kara Leke

1970 - Koçum Ali

1970 - Koreli Kemal

1970 - Kurt Kanı

1970 - Ölüm Çemberi

1970 - Sen de Bizdensin

1970 - Vur Okşa ve Öp

1970 - Yiğitlerin Türküsü

1970 - Yiğitlerin Dönüşü

1970 - Bomba Ahmet

1969 - Kendi Düşen Ağlamaz

1969 - Devlerin Öcü

1969 - Dikenli Hayat

1969 - Hedefte Vuruşanlar

1969 - Köprüden Geçti Gelin

1969 - Sürgünler

1969 - Gülnaz Sultan

1969 - Kara Efe

1969 - Yanık Kaval

1969 - Yaşayan Hatıralar

1969 - Yuvasızlar

1969 - Gültekin Amazon Kızlara Karşı

1969 - Hayat Kurbanı

1969 - Yuvamı Yıkamazsın

1969 - Cingöz Recai

1968 - Bozkırlar Şahini Targan

1968 - Dev Adam

1968 - Gültekin Asya Kartalı

1968 - Affet Beni Allahım

1968 - Kral Kim

1968 - Anjelik Ve Deli İbrahim

1968 - Kara Öfke

1968 - Nuri Bey Mafiaya Karşı

1967 - Her Zaman Kalbimdesin

1967 - Yanık Kalpler

1967 - Kamalı Zeybeğin İntikamı

1967 - Kadın Düşmanı

1967 - Kamalı Zeybek Çakırcalı'ya Karşı

1967 - Aşkın Merhameti Yoktur

1967 - Seni Affedemem

1966 - İstanbul Dehşet İçinde

1966 - Eşkiya