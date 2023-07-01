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Tanju Özcan CHP'deki isyanın fitilini ateşledi: Kılıçdaroğlu'na başkaldırıyorum

Seçim hezimeti sonrası CHP'de yükselen 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarda bulunan ve ardından CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na başkaldırdığını ve Bolu'dan Ankara'ya 'değişim ve adalet yürüyüşü' yapacağını duyurdu.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Tanju Özcan CHP'deki isyanın fitilini ateşledi: Kılıçdaroğlu'na başkaldırıyorum
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçim yenilgisi yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm tepkilere rağmen koltuğunu bırakmayacağını açıkladı. Girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP lideri, 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayıp geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeniden genel başkanlığa aday olacağının sinyalini verdi.

Kılıçdaroğlu'nun parti tabanında rahatsızlığa neden olan 'tek adamlığı' artık üst perdeden tepkilerin hedefi haline geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurduğu için CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, isyanı başlattı.

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaması üzerine 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıkladı.

"DEĞİŞİME KARŞI ÇIKAN KILIÇDAROĞLU'NA BAŞKALDIRIYORUM"

Pazartesi günü değişim yürüyüşünü başlatacak olan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Köroğlu, halkı için nasıl Bolu Beyi'ne başkaldırdıysa, ben de değişime karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na, milyonlarca Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı ve hakkı yenen parti emekçileri için BAŞ-KAL-DI-RI-YO-RUM"

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