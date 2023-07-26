Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi.

CHP YDK'nin, parti genel merkezinde 1,5 saat süren toplantısında, Tanju Özcan'ın dosyasının da aralarında bulunduğu 3 dosya görüşüldü.

YDK Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan hakkında, CHP Tüzüğü'nün "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları" başlıklı maddesinin, "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak" ile "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" bendleri kapmasında, kesin çıkarma cezası verildi.



CHP'DEN İHRAÇ EDİLEN TANJU ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Özcan, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, yargı yoluna gideceğini bildirdi. Özcan, "Karar hukuki değil, siyasi baskıya boyun eğdiler. Yargı yoluna gideceğim" diye konuştu.