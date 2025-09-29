İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5756
  • EURO
    48,8099
  • ALTIN
    5116.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tanju Özcan davasında yeni gelişme... Yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Güncel

Tanju Özcan davasında yeni gelişme... Yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlara ilişkin 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla açılan davada yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Tanju Özcan davasında yeni gelişme... Yurt dışına çıkış yasağı getirildi
ABONE OL

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla görülen davanın duruşmasında Özcan'a adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Duruşma, 7 Ekim 2025'e ertelendi.

Özcan, konuyla ilgili ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların Bolu'dan gitmesi için geçmişte bazı kararlar aldığını belirterek, hakkında yapılan çok sayıda şikayete ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararları verildiğini aktardı.

Hakkında yeniden soruşturma açıldığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil, hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından 'herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur' denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.