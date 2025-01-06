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Tanju Özcan hakkındaki soruşturma, ‘Nefret ve ayrımcılık' ile ‘Görevi kötüye kullanmak'tan yürütülecek

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında katıldığı bir programda Suriyeliler ile ilgili sözleri nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen ‘Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen TCK'nın 122'nci maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 4483 sayılı Yasa Kapsamında ‘Görevi kötüye kullanmak' suçundan İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edilecektir” denildi.

DHA6 Ocak 2025 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Tanju Özcan hakkındaki soruşturma, ‘Nefret ve ayrımcılık' ile ‘Görevi kötüye kullanmak'tan yürütülecek
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında katıldığı programda Suriyelilere yönelik açıklamaları sonrası soruşturma başlattı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın detayları açıklandı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın Suriyeliler ile ilgili, 'Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım, dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, aldıkları ruhsatları hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabii o zamanki güç ile dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok. İdari Yargı'ya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Sonra baktım yeterince girişim yok. Kendim hukukçuyum. Nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi' şeklindeki açıklamaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen TCK'nın 122'nci maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 4483 sayılı Yasa Kapsamında Görevi Kötüye Kullanmak suçundan İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edilecektir" denildi.

'BANA SAHİP ÇIKAN AÇIKLAMA DUYMADIM'

Bir gazetecinin, 'Partinizden yeterli desteği gördüğünüzü düşünüyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan Özcan, CHP'nin kendisine sahip çıkmasını beklediğini ifade ederek, "Partimden şu ana kadar bana, beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama duymadım. Arkadaşlarım bana iletmedi. Ama bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz. Çünkü ben bu partinin üvey evladı değilim, öz evladıyım. Ben partimin bana böyle bir ortamda sahip çıkmasını bekliyor muyum? Elbette bekliyorum" dedi.

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