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Tanju Özcan isim verdi! Ağır sözler: Abdüllatif Şener gibi CHP'yi satacak

Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözlerine cevap verdi. Özcan, 'Aşağılayıcı, çapsız sözlerle bir parti sözcüsünün açıklamalar yapmasını kendisine yakıştırdım. Yarın bir gün Öztrak, Abdüllatif Şener gibi partideki görevi bitince partiyi ilk satanlardan birisi kendisi olacak.' dedi.

4 Temmuz 2023 Salı 07:45 - Güncelleme:
Tanju Özcan isim verdi! Ağır sözler: Abdüllatif Şener gibi CHP'yi satacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100 yayınına konuk oldu.

"YARIN BİR GÜN ÖZTRAK, ABDÜLLATİF ŞENER GİBİ PARTİDEKİ GÖREVİ BİTİNCE PARTİYİ İLK SATANLARDAN BİRİSİ KENDİSİ OLACAK"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Yollar yürümekle aşınmaz. Ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" sözlerine cevap veren Özcan "Sayın Öztrak parti sözcüsü ama hiçbir şeyden haberi yok. Türkiye'deki bütün anketlere baksınlar, Bolu'daki en büyük sorun, sorun olmayışıdır. Tüm hizmetlerimiz dört dörtlük yürüyor. Tüm anketlerde en başarılı 3 belediye arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu ve gücünü ondan alanlar bu yürüyüşten korkuyorlar. İnanılmaz bir korku var. Aşağılayıcı, çapsız sözlerle bir parti sözcüsünün açıklamalar yapmasını kendisine yakıştırdım. Yarın bir gün Öztrak, Abdüllatif Şener gibi partideki görevi bitince partiyi ilk satanlardan birisi kendisi olacak. Kazandığı bir başarı yok, ön seçime girmiş değil. Örgütün tozunu yutmuş değil. Trakya ağası gibi Trakya'daki adayları belirleme derdinden başka bir derdi yok." dedi.

CHP GENEL MERKEZİ'NE ALINMAZSA NE YAPACAK?

Özcan, CHP Genel Merkezi'ne başlattığı yürüyüşle ilgili "CHP Genel Merkezi'ne alınmazsam orada toplanan kalabalıkla birlikte basın açıklamasını yapıp, oradan ayrılırım. İçeri alırlarsa da 'sen niye bu kadar mesafeyi yürüdün?' derlerse düşüncelerimi net bir şekilde kendileriyle paylaşırım. İçeri alacaklarını sanmıyorum, Sayın Kılıçdaroğlu 1,5 yıldır benim telefonlarıma dönmüyor." dedi.

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