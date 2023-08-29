Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Nasıl kazanıldığını unutmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden önce 1 yıl daha sonra ise kesin ihraç kararıyla gönderilen Tanju Özcan sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye devam ediyor.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

CHP'de yaşanan tartışmalar sıcaklığını korurken Tanju Özcan yine koltuktan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş. Ben anlatayım; mesela basketbolda en çok sayıyı atan, futbolda en çok golü atan kazanıyor. Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor. Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı. Ben girdiğim son Belediye seçiminde, AK Parti adayından fazla oy aldığım için kazandım. Şimdi benim meşruiyetimde mi tartışma konusu haline gelecek?" ifadelerini kullandı.