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Tanju Özcan pes dedirtti! Yangın tutuklusu dayı oğluna ödül

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin öldüğü otel yangınında tutuklanan dayısının oğluna hizmet şeref belgesi verdi.

Akşam Gazetesi5 Şubat 2025 Çarşamba 08:28 - Güncelleme:
Tanju Özcan pes dedirtti! Yangın tutuklusu dayı oğluna ödül
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin öldüğü otel yangınında tutuklanan dayısının oğlu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürüne hizmet şeref belgesi verdi.

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban ile itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

'TALEBİ GERİ ÇEKİN' DEMİŞTİ

Facianın ardından Bolu itfaiyesinin eksik tespiti sonrası, otel yetkililerine 'denetim talebini geri çekin' aklını, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in verdiği ortaya çıkmıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise dayısının oğlu olan Gülener'i skandal ifadelerle savunmaya çalışmıştı. Ancak Tanju Özcan bununla da yetinmedi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Özcan dün soruşturma kapsamında tutuklanan belediye çalışanlarına destek vermek için törenle 'hizmet şeref belgesi' verdi. Başkan Özcan konuşmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban'ın eşi Yasemin Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın eşi Tuğba Acar ve itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verdi.

Tanju Özcan'dan skandal itiraf

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Kartalkaya'daki faciada sır 1,5 saat! Kafaları karıştıran açıklama
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